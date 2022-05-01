Юргинские полеводы засеяли яровыми культурами более 5 тысяч гектаров

администрации Юргинского района администрации Юргинского района

Хозяйства Юргинского района засеяли яровыми культурами более 5,3 тыс. га из запланированных 31,2 тысяч, это 17 %. По этому показателю, по данным областного департамента АПК, район держится в десятке лучших.

Такой результат, по оценке специалистов, во многом обеспечен хорошо проведенной подготовительной кампанией.

К началу посевной 2022 года, сообщается на сайте администрации муниципального района, хозяйствами было приобретено и доставлено на склады 4 тыс. 971 тонна минеральных удобрений, из них 507 тонн сложные (комплексные) и 4 тыс. 464 тонн - простые. Проведена проверка посевного материала на сортовые и кондиционные качества в количестве 7 тыс. 133 тонн – 95% от плана, из них кондиционных 5 тыс. 753 тонны. Протравлено 630 тонн.

Уже 19 апреля предприятие ООО "Земля" приступило к закрытию влаги, ранневесеннему боронованию. ООО "Согласие" начало вносить минеральные удобрения под многолетние травы посева прошлых лет.