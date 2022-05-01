Аспекты современной молодежной политики обсудили проректоры уральских вузов

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru

Аспекты современной молодежной политики в образовательных организациях высшего образования были рассмотрены в ходе семинара-совещания с проректорами вузов Уральского федерального округа, ответственными за молодёжную политику и воспитательную деятельность.

В вузах Уральского федерального округа, по словам заместителя полпреда Бориса Кириллова, обучается более 300 тыс. студентов. "Это молодежь, которая во многом определяет настоящее и будущее страны, - отметил он, приветствуя участников семинара-совещания от имени полпреда Владимира Якушева. - Поэтому необходимо выстроить эффективный диалог между молодым поколением, властью, общественными институтами. Наладить совместную работу и обратную связь с теми, кто непосредственно занимается воспитанием молодежи".

В дистанционном формате к мероприятию подключился заместитель министра образования и науки России Григорий Гуров, который сообщил, что министерство ставит себе задачу не спускать директивы, а взаимодействовать, активно и быстро помогать в решении профессиональных вопросов.

"Нам важно объединить усилия на всех уровнях вокруг общих задач: идеология, постоянный контакт, общение с молодежью на близком ей языке, - подчеркнул он. - Когда мы говорим о воспитании, мы уже не говорим об отдельной от образовательной деятельности – все должно быть интегрировано".

В ходе семинара-совещания участники рассмотрят основные аспекты современной молодежной политики в образовательных организациях высшего образования. Обсудят вопросы занятости студентов и трудоустройства выпускников, вовлечения молодежи в позитивную информационную повестку, развития сети патриотических клубов и молодежного туризма, а также ключевые проекты и мероприятия президентской платформы "Россия – страна возможностей", которые пройдут в УФО в этом году.