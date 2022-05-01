  • 12 мая 202212.05.2022четверг
  • USD68,8389
    EUR72,6314
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Аспекты современной молодежной политики обсудили проректоры уральских вузов

Общество, 14:49 12 мая 2022

uralfo.gov.ru

Аспекты современной молодежной политики в образовательных организациях высшего образования были рассмотрены в ходе семинара-совещания с проректорами вузов Уральского федерального округа, ответственными за молодёжную политику и воспитательную деятельность.

В вузах Уральского федерального округа, по словам заместителя полпреда Бориса Кириллова, обучается более 300 тыс. студентов. "Это молодежь, которая во многом определяет настоящее и будущее страны, - отметил он, приветствуя участников семинара-совещания от имени полпреда Владимира Якушева. - Поэтому необходимо выстроить эффективный диалог между молодым поколением, властью, общественными институтами. Наладить совместную работу и обратную связь с теми, кто непосредственно занимается воспитанием молодежи".

В дистанционном формате к мероприятию подключился заместитель министра образования и науки России Григорий Гуров, который сообщил, что министерство ставит себе задачу не спускать директивы, а взаимодействовать, активно и быстро помогать в решении профессиональных вопросов.

"Нам важно объединить усилия на всех уровнях вокруг общих задач: идеология, постоянный контакт, общение с молодежью на близком ей языке, - подчеркнул он. - Когда мы говорим о воспитании, мы уже не говорим об отдельной от образовательной деятельности – все должно быть интегрировано".

В ходе семинара-совещания участники рассмотрят основные аспекты современной молодежной политики в образовательных организациях высшего образования. Обсудят вопросы занятости студентов и трудоустройства выпускников, вовлечения молодежи в позитивную информационную повестку, развития сети патриотических клубов и молодежного туризма, а также ключевые проекты и мероприятия президентской платформы "Россия – страна возможностей", которые пройдут в УФО в этом году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Борис Кириллов , вузы , Григорий Гуров , Россия – страна возможностей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:31 12.05.2022Мурашко: появление новых штаммов и не только коронавируса — дело времени
15:21 12.05.2022В Тюменской области выявили 25 виновников пожаров и возгораний
15:00 12.05.2022На юге Тюменской области ожидаются порывистый ветер и небольшой дождь
14:49 12.05.2022Аспекты современной молодежной политики обсудили проректоры уральских вузов