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Тюменец попросил у девушки телефон и сбежал с ним

Происшествия, 18:34 12 мая 2022

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Тюменские полицейские задержали молодого человека, который украл телефон у прохожей. Об этом сообщили в УМВД России по Тюменской области 12 мая.

Злоумышленник попросил у проходившей мимо девушки телефон, чтобы позвонить. Пострадавшая передала гаджет молодому человеку, который, получив желаемое, сбежал. Тюменка обратилась в полицию с заявлением о краже, сумма ущерба могла составить 5 тыс. рублей. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали похитителя. Им оказался ранее судимый 18-летний горожанин.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, которое квалифицируется как мошенничество. Тюменцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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# кража , мобильный телефон

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