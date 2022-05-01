Тюменец попросил у девушки телефон и сбежал с ним

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Тюменские полицейские задержали молодого человека, который украл телефон у прохожей. Об этом сообщили в УМВД России по Тюменской области 12 мая.

Злоумышленник попросил у проходившей мимо девушки телефон, чтобы позвонить. Пострадавшая передала гаджет молодому человеку, который, получив желаемое, сбежал. Тюменка обратилась в полицию с заявлением о краже, сумма ущерба могла составить 5 тыс. рублей. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали похитителя. Им оказался ранее судимый 18-летний горожанин.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, которое квалифицируется как мошенничество. Тюменцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.