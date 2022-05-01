В Тюменской области выявили 25 виновников пожаров и возгораний

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 виновников пожаров и возгораний установлено в Тюменской области с начала пожароопасного периода, с 15 апреля. Все они привлечены к административной ответственности.

Добавим, губернатор Александр Моор на региональном оперативном штабе 11 мая рассказал, что в Тюменской области после природных пожаров заведено 10 уголовных дел.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, чаще всего пожары начинаются из-за беспечного отношения тюменцев к соблюдению правил пожарной безопасности.

"Люди пытаются сжечь сухую растительность на своей территории, думают, что это все закончится в границах их участка. Но потом теряют контроль и огонь становится крупных размеров. Нередки случаи, когда загораются поймы. Жители проводят время на отдыхе возле водоемов, разжигают костры для приготовления еды. Но не соблюдают элементарные правила по обеспечению кострового места. Не допускают, что из-за ветра огонь может перекинуться на траву", — отметил Андрей Михнович.

В ведомстве разработан план профилактических мероприятий по пожарной безопасности. Совместно с представителями органов лесного хозяйства, внутренних дел и местного самоуправления проводится патрулирование территорий. В ходе рейдов выявляются не только нарушители, но также проводится разъяснительная работа с тюменцами. Жителям частного жилого сектора и дачных кооперативов раздают памятки с правилами обращения с огнем и электроприборами.

Напомним, что с 1 июля еще 16 постов пожарной охраны Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского районов введут в состав региональной противопожарной службы. Всего их будет 32.

Виктория Макарова