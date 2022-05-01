В Тюменской области завели 10 уголовных дел после пожаров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 уголовных дел завели в Тюменской области после природных пожаров. Такие данные озвучены на региональном оперативном штабе, которое провел губернатор Александр Моор.

На выходных возгорания тушили в 16 районах области. По данным МЧС, причина 96% возгораний - неосторожное обращение с огнем.

"Обстановка складывается напряженная. Дал поручение специалистам, несмотря на большую нагрузку, приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов для передачи в суд. Поджигатели должны ответить по всей строгости закона", - сказал Моор.

Глава региона поручил главам муниципалитетов оперативно запрашивать людей и технику из областного резерва для помощи в тушении природных пожаров, если есть риск осложнения обстановки. "Если потребуется, привлечем силы из других регионов. Ситуацию упустить ни в коем случае нельзя", - отметил он.

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Моор также сообщил, что на этой неделе встретится с главами трех районов, где из-за природных пожаров пострадали дома жителей. "Каждый случай разберем индивидуально, найдем варианты, как помочь землякам. Полностью поддерживаю президента России Владимира Путина, который сказал, что нельзя оставить людей один на один с бедой", - подчеркнул губернатор.