Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Тюменском и Упоровском районах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Задымление наблюдается в Тюмени в утренние часы 13 мая.

Как сообщает областное управление МЧС России, наиболее вероятными причинами стали действующие природные пожары на территории Тюменского и Упоровского районов.

"На данных пожарах работают силы и средства авиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в ведомстве.

Напомним, 13 мая в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.