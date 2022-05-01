Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Тюменском и Упоровском районах
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Задымление наблюдается в Тюмени в утренние часы 13 мая.
Как сообщает областное управление МЧС России, наиболее вероятными причинами стали действующие природные пожары на территории Тюменского и Упоровского районов.
"На данных пожарах работают силы и средства авиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в ведомстве.
Напомним, 13 мая в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.