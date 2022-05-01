  • 13 мая 202213.05.2022пятница
  • USD65,7916
    EUR68,7835
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Тюменском и Упоровском районах

Происшествия, 09:07 13 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Задымление наблюдается в Тюмени в утренние часы 13 мая.

Как сообщает областное управление МЧС России, наиболее вероятными причинами стали действующие природные пожары на территории Тюменского и Упоровского районов.

"На данных пожарах работают силы и средства авиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в ведомстве.

Напомним, 13 мая в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 13.05.2022Тюмень накрыло смогом из-за природных пожаров в Тюменском и Упоровском районах
18:34 12.05.2022Тюменец попросил у девушки телефон и сбежал с ним
17:14 12.05.2022В тюменском СНТ горят три дачных дома
17:07 12.05.2022Пьяные жители Велижан угнали машину уснувшего собутыльника