Ялуторовчанина задержали с метилэфедроном

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

21-летнего жителя Ялуторовска задержали с 0,5 граммами наркотического средства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, сообщает региональное управление МВД.

Молодой человек был остановлен недалеко от въезда в город. В ходе досмотра в присутствии понятых в чехле сотового телефона ялуторовчанина обнаружен пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это "N-метилэфедроном". Мужчина заявил, что наркотик предназначался для личного употребления.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.