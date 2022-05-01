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Ялуторовчанина задержали с метилэфедроном

Происшествия, 12:57 13 мая 2022

static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

21-летнего жителя Ялуторовска задержали с 0,5 граммами наркотического средства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, сообщает региональное управление МВД.

Молодой человек был остановлен недалеко от въезда в город. В ходе досмотра в присутствии понятых в чехле сотового телефона ялуторовчанина обнаружен пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это "N-метилэфедроном". Мужчина заявил, что наркотик предназначался для личного употребления.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики

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