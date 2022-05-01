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16 медработников готовы устроить на работу в Тобольском районе

Общество, 15:01 14 мая 2022

Telegram-канал Леонида Митрюшкина

16 медработников готовы трудоустроить в Тобольском районе. В 2022 году на работу в сельские ФАПы и амбулатории три человека могут поступить по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Об этом глава района Леонид Митрюшкин написал в своем Telegram-канале.

Тобольский район нуждается во врачах-терапевтах, педиатрах, фельдшерах и медсестрах.

В 2022 г. в с. Малая Зоркальцева возведут новое здание амбулатории. Подрядчики уже установили модули и застелили кровлю. На днях приступят к внутренним работам.

По словам Митрюшкина, это долгожданный проект, который реализуется его при поддержке правительства Тюменской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Telegram-канал Леонида Митрюшкина

"Старое здание амбулатории, построенное в 1987 году, доживает свой век. Как его открывали помнит фельдшер Александра Николаевна Чаркова. Она следит за здоровьем местных жителей уже 48 лет. На попечении сельского фельдшера более 2 тысяч 800 взрослых и детей из Винокурова, Эксезери, Малозоркальцева, Медведчикова и Абрамовой. Александра Николаевна ждёт молодую смену. Вакансия второго фельдшера в Малозоркальцево открыта", - говорит глава района.

Добавим, по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" доктора и фельдшеры получат единовременную выплату. Врачи - по 1 млн рублей, те, кто пожелает работать в труднодоступных сёлах - по 1,5 млн рублей. Медработники среднего звена - по 500 тыс. рублей, а в труднодоступных территориях - по 750 тысяч.

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# врачи , земский доктор , медики

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