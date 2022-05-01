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Двое подростков затушили Вечный огонь в Ишиме, к ответственности привлекут родителей

Происшествия, 14:26 13 мая 2022

из сообщества "Администрация Ишима" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Администрация Ишима" во ВКонтакте

Родителей подростков 2012 и 2013 годов рождения, которые затушили Вечный огонь в Ишиме, привлекут к административной ответственности.

"Вечером 11 мая мальчики катались на велосипедах около памятника на Соборной площади и, решив посмотреть, как горят живые и искусственные цветы, стали бросать их в Вечный Огонь. Происшествие попало на камеру наружного наблюдения", — рассказали в администрации Ишима.

Полицейские нашли подозреваемых и провели процессуальную проверку.

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# Ишим , подростки

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