Тюменские победители конкурса "Формула леса" проведут исследования и оценят состояние лесов

| Фото: sibur.ru | Фото: sibur.ru

Четыре проекта тюменских школьников по изучению, охране и восстановлению лесов стали победителями грантового конкурса "Формула леса" компании СИБУР. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Победители - школьные команды из средней школы №2 Тобольска, Омутинской школы №2, Сетовской средней школы и Центра туризма и детского творчества Ялуторовска уже в этом году исследуют редкие виды растений, оценят состояние лесов. Также юные экологи изучат видовой состав птиц, посеют семена деревьев для разведения саженцев.

"Ежегодно сибирская тайга страдает от пожаров: горят вековые деревья, уничтожается экосистема. Мы хотим помочь нашим лесам, поэтому решили научить детей выращивать саженцы деревьев из семян, чтобы в дальнейшем высадить их в тобольских лесах. Для этого при школе будет создана опытная площадка", - рассказала учитель биологии Сетовской средней школы, автор конкурсного проекта "Школьный лесной питомник" Любовь Новосёлова

Оценивали проекты представители СИБУРа, эксперты программы "Формула хороших дел", департамента лесного комплекса Тюменской области и некоммерческого "Птицы и люди". По словам членов жюри в этом году школьники и юные лесничие представили много нестандартных проектов с отличным исследовательским потенциалом.

Всего на грантовый конкурс было подано 54 заявки, из них определено 16 победителей в четырех регионах – в Республике Башкортостан, Нижегородской, Томской и Тюменской областях.

Отметим, что Тюменская область стала первым регионом, в котором СИБУР запустил грантовый конкурс "Формула леса" еще в 2019 году. В рамках проекта за два года на территории Тобольского лесничества волонтеры посадили более 14 тыс. саженцев сосны и ели и восстановили 3 га леса.

А в 2021 году проект занял второе место в номинации "Зеленая страна" в категории "Бизнес" международной премии #МЫВМЕСТЕ, организованной платформой DOBRO.RU при поддержке президента России.