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Тюменский кардиолог рассказала о мерах профилактики гипертонии

Общество, 10:33 14 мая 2022

группа "Тюменский кардиоцентр" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский кардиоцентр" ВКонтакте

Среди факторов риска развития гипертонии есть те, на которые нельзя повлиять, и те, которые зависят от привычек пациента. О том, какими способами можно предотвратить развитие патологии, рассказала заведующая кардиологическим отделением №1 ОКБ №1 Юлия Принтс.

Непреодолимые факторы — это наследственность, мужской пол, возраст, из вполне корректируемых — лишний вес, низкая физическая активность, курение и употребление алкоголя, сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациентам рекомендуется изменить свои привычки. Аэробные нагрузки, правильное питание, нормализация массы тела — все это положительно влияет на показатели артериального давления.

"Развитие этой болезни приводит к поражению важных систем организма. Если заболевание диагностировать своевременно, есть возможность свести к минимуму риск развития сердечных приступов, возникновения инсульта, сердечной и почечной недостаточности, отслойки сетчатки глаз", — отметила Юлия Принтс.

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# гипертония

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