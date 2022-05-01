Гадюка укусила подростка в Нижнетавдинском районе

| Фото: пресс-служба областной больницы № 4 Ишима | Фото: пресс-служба областной больницы № 4 Ишима

Первый случай обращения за медицинской помощью по поводу укуса змеи в 2022 году произошел в с. Мияссы Нижнетавдинского района. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

15-летнего подростка, которого укусила гадюка, доставили в Областную больницу № 15 (с. Нижняя Тавда). Врач-хирург оценил его состояние как средней степени тяжести. После оказания первой помощи, мальчик еще 10 дней провел под наблюдением врачей, в отделении хирургии. Сейчас его выписали из стационара, здоровью юноши ничего не угрожает.

Медики напоминают, что единственной мерой профилактики укуса змеи является осторожность и правильная одежда при походах в лес и выездах на природу – нужно надевать высокие резиновые сапоги. Чтобы спугнуть змею, достаточно громко постучать палкой по дереву. Змея при встрече с человеком предпочтет удалиться. Другое дело, если на нее наступили или нечаянно задели.

При укусе змеи развиваются боль, отек и множественные кровоизлияния в области укуса. Кроме того, происходят внутренние кровоизлияния в различных органах тела, появляются тромбозы сосудов. На месте укуса остаются две глубокие ранки от ядовитых зубов (иногда ранка бывает одна). Кровь в них быстро запекается, и кровотечения из них почти не бывает; окружающие ткани отекают и синеют. Если поражена кисть руки, то через полчаса пальцы перестают сгибаться от очень болезненного отека, который может распространиться вплоть до локтя.

Для того чтобы замедлить распространение яда в организме, необходимо ограничить подвижность пострадавшего органа. При укусе в руку нужно зафиксировать ее в согнутом положении. Необходимо давать пострадавшему пить больше жидкости – чай, бульон или воду. Это будет способствовать выведению яда из организма.

Медики предупреждают: при укусе змеи категорически нельзя накладывать на пострадавшую конечность жгут и пытаться самому выдавить яд из ранки, делать надрезы или прижигать место укуса. Ранку надо продезинфицировать и наложить стерильную повязку, которую по мере развития отёка периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.

Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу. Чем раньше это произойдет, тем больше вероятность того, что пациенту удастся избежать негативных последствий укуса змеи.