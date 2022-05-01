Тюменская область лидирует в УФО по объемам производства молока и вводу жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальное значение ввода жилья за январь-март 2022 года среди регионов Уральского федерального округа отмечено в Тюменской области, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства в регионе введено в расчете на 1 тыс. человек 300,8 кв. м общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками 177,2 кв. м. Тюменская область также лидирует по объемам производства молока (84 кг) в хозяйствах всех категорий на душу населения.

Наибольший рост промышленного производства наблюдался в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, индекс промышленного производства к соответствующему периоду 2021 года составил 109,2%.

Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий на душу населения (32 кг) и яиц (118 штук) наблюдался в Челябинской области.

По обороту розничной торговли (78,9 тыс. рублей) на душу населения и обороту общественного питания (9,8 тыс. рублей) лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, наибольшее значение объема платных услуг (25,1 тыс. рублей) на душу населения зафиксировано в Свердловской области.

Наименьшее значение среди регионов Уральского федерального округа индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец марта 2022 года к декабрю 2021 года наблюдалось в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (107,6%).

Самый высокий темп роста реальной начисленной заработной платы (104,6%) в расчете на одного работника в январе-феврале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года отмечался в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, наибольший размер номинальной начисленной заработной платы наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (118,2 тыс. рублей).