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Трансляция пресс-конференции о контроле Росгвардии объектов ТЭК в Тюменской области

Общество, 10:45 19 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции о деятельности государственного контроля Росгвардии в Тюменской области в отношении объектов ТЭК и юридических лиц с особыми уставными задачами пройдет на сайте ИА "Тюменская линия". Начало в 11 часов.

В пресс-конференции примут участие начальник отдела государственного контроля управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Александр Суппес и помощник начальника управления Росгвардии по Тюменской области по взаимодействию со СМИ старший лейтенант полиции Людмила Попова.

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# Росгвардия , трансляция

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10:45 19.05.2022Трансляция пресс-конференции о контроле Росгвардии объектов ТЭК в Тюменской области