Трансляция пресс-конференции о контроле Росгвардии объектов ТЭК в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции о деятельности государственного контроля Росгвардии в Тюменской области в отношении объектов ТЭК и юридических лиц с особыми уставными задачами пройдет на сайте ИА "Тюменская линия". Начало в 11 часов.

В пресс-конференции примут участие начальник отдела государственного контроля управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Александр Суппес и помощник начальника управления Росгвардии по Тюменской области по взаимодействию со СМИ старший лейтенант полиции Людмила Попова.