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Жители Тюменской области исполнят мечты ветеранов Великой Отечественной войны

Общество, 17:37 18 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области исполнят желания ветеранов Великой Отечественной войны, присоединившись к акции "Мечты победителей".

Участники могут исполнить как нематериальные мечты, например, поездка куда-либо или встреча с артистом. Также можно передать для ветеранов товары для дома и сада, для хобби, бытовую и цифровую технику.

Поддержать акцию можно даже не выходя из дома: достаточно перечислить любую сумму денег. Также можно стать информационным, организационным или финансовым партнером, помочь в качестве волонтера.

К участию в акции принимают заявки от ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Акцию "Мечты победителей" запустил Всероссийский проект "Мечтай со мной" в честь 77-й годовщины Великой Победы. С положением можно ознакомиться на сайте.

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# Великая Отечественная война , ветераны

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