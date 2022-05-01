Жители Тюменской области исполнят мечты ветеранов Великой Отечественной войны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области исполнят желания ветеранов Великой Отечественной войны, присоединившись к акции "Мечты победителей".

Участники могут исполнить как нематериальные мечты, например, поездка куда-либо или встреча с артистом. Также можно передать для ветеранов товары для дома и сада, для хобби, бытовую и цифровую технику.

Поддержать акцию можно даже не выходя из дома: достаточно перечислить любую сумму денег. Также можно стать информационным, организационным или финансовым партнером, помочь в качестве волонтера.

К участию в акции принимают заявки от ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Акцию "Мечты победителей" запустил Всероссийский проект "Мечтай со мной" в честь 77-й годовщины Великой Победы. С положением можно ознакомиться на сайте.