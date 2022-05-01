  • 19 мая 202219.05.2022четверг
  • USD63,5643
    EUR66,6135
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Уроженец Башкирии на шесть лет сел в тюрьму за убийство тюменца

Происшествия, 15:00 19 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть лет исправительной колонии строгого режима назначили уроженцу Башкирии 1995 года рождения за убийство тюменца, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Молодой человек 7 ноября 2021 года отмечал свой день рождения у знакомых в доме по ул. Республики в Тюмени. Все они распивали спиртное и были пьяны. Ближе к полуночи пришел еще один гость. Начался конфликт, в ходе которого уроженец Башкирии ударил гостя ремнем с металлической пряжкой, затем табуретом несколько раз нанес удары по голове.

Через несколько дней хозяйка квартиры попросила обвиняемого помочь вынести раненного на улицу и сдать в скорую помощь. Молодой человек вынес потерпевшего к подъезду, женщина вызвала скорую, сказала, что нашла избитого на улице. Мужчину доставили в клиническую больницу. Он скончался 12 ноября от черепно-мозговой травмы, которая осложнилась отеком головного мозга.

Подсудимый полностью признал свою вину. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Центральный районный суд Тюмени назначил шесть лет исправительной колонии строгого режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# судьи , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:52 19.05.2022В Тюменской области полицейские нашли подростка, который сбил школьницу и уехал с места ДТП
15:34 19.05.2022После вспышки сальмонеллёза в детсаду в Тобольске завели дело
15:00 19.05.2022Уроженец Башкирии на шесть лет сел в тюрьму за убийство тюменца
14:27 19.05.2022Тюменца за долги по алиментам арестовали на 20 суток