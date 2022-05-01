Уроженец Башкирии на шесть лет сел в тюрьму за убийство тюменца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть лет исправительной колонии строгого режима назначили уроженцу Башкирии 1995 года рождения за убийство тюменца, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Молодой человек 7 ноября 2021 года отмечал свой день рождения у знакомых в доме по ул. Республики в Тюмени. Все они распивали спиртное и были пьяны. Ближе к полуночи пришел еще один гость. Начался конфликт, в ходе которого уроженец Башкирии ударил гостя ремнем с металлической пряжкой, затем табуретом несколько раз нанес удары по голове.

Через несколько дней хозяйка квартиры попросила обвиняемого помочь вынести раненного на улицу и сдать в скорую помощь. Молодой человек вынес потерпевшего к подъезду, женщина вызвала скорую, сказала, что нашла избитого на улице. Мужчину доставили в клиническую больницу. Он скончался 12 ноября от черепно-мозговой травмы, которая осложнилась отеком головного мозга.

Подсудимый полностью признал свою вину. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Центральный районный суд Тюмени назначил шесть лет исправительной колонии строгого режима.