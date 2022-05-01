Рыцарское шоу развернется у исторического парка "Россия — моя история" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Рыцарское шоу состоится в "Ночь музеев" у исторического парка "Россия — моя история" в Тюмени 21 мая, начало — в 18 часов 30 минут.

Представитель парка Данил Шарохин обозначил событие и как выставку, и как живую инсталляцию. "Все серьезно: аутентичное оружие и доспехи, никакого карнавального снаряжения. Рыцари будут сражаться по-настоящему, это не постановочные бои. Запланированы и этнические мастер-классы, где мы бы хотели показать дружбу народов и преемственность традиций. Эксперты ответят на все вопросы", — рассказал Данил Шарохин.

Программа акции в историческом парке обширна. С 16 часов здесь стартует детская "Ночь музеев", юные тюменцы посетят творческие мастер-классы, квиз "Когда мы едины" и театр теней "Сказки Севера".

В 18 часов "Ночь музеев" откроется для всех желающих. После рыцарских боев выступит студенческий фольклорный ансамбль "ЯснаРосстань". Далее начнутся интерактивные программы "Русская культура", "Татарская культура", "Немецкая культура", "Чувашская культура", "Культура финно-угорских народов", экскурсия "Согласие и лад". С 16 часов и до полуночи тюменцы могут посетить мультимедийную выставку "Между явью и сказкой".

Регулярные экспозиции исторического парка тоже будут доступны для гостей. "Для тех, кто не был в историческом парке, "Ночь музеев" станет хорошим поводом, чтобы заглянуть к нам. В частности, молодым людям мы рекомендуем площадку на четвертом этаже. Там выставлены интересные работы современных художников на древнюю хтоническую тему", — добавил Данил Шарохин.

Возрастное ограничение: 0+. Вход на мероприятия "Ночи музеев" свободный. Заплатить придется за услуги персонального экскурсовода, мастер-классы и спектакль театра теней.

Инна Пахомова