В тюменской ОКБ № 1 открыли симуляционный кабинет для медсестер и санитарок

| Фото: ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Кабинет отработки практических навыков для младшего и среднего персонала открылся в Тюменской областной клинической больнице № 1. Аудитория укомплектована манекенами взрослых и маленьких пациентов, макетами конечностей, тренажерами для инъекций, катетеризации и многим другим, сообщает пресс-служба больницы.

В кабинете есть все условия для отработки инъекций, инфузионной терапии, перевязок, наложения швов. Кроме этого медики изучают все тонкости ежедневных гигиенических процедур, необходимых для маломобильных пациентов. Профилактика пролежней с помощью многофункциональных валиков, кормление, правила работы с медицинскими отходами также входят в учебную программу.

Класс открыт в рамках внутрибольничного проекта "Универсальная медицинская сестра". Он позволит сотрудникам обладать практическими навыками для оказания помощи в любом направлении – будь то перевязка или помощь в операционной.

В ОКБ № 1 работают более 1 тыс. 100 медсестер и санитарок.