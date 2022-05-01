В Тюменской области в летние каникулы откроют 415 пришкольных лагерей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

415 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ Тюменской области откроют в летние каникулы. В них отдохнут и оздоровятся более 64 тыс. детей. Первые смены начнутся с 1 - 6 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в региональном департаменте образования и науки.

Продолжительность смен в лагерях составит 21 календарный день.

Как отметили специалисты, вся работа пришкольных площадок организована с учетом эпидемиологической обстановки. Педагоги и вожатые проследят за соблюдением мер профилактики.

"Финансирование на организацию работы пришкольных лагерей осуществляется из средств областного и местного бюджетов. Стоимость путевки - около 4 тысяч рублей. Родительская плата, как и прежде, составляет не более 50 процентов от общей стоимости пребывания ребенка в лагере", - говорят эксперты.

Право работать вожатыми в лагере дневного пребывания получат совершеннолетние, имеющие педагогическое образование. При этом если старшеклассники изъявят желание попробовать себя в качестве помощника вожатых, они могут это сделать, заранее сообщив администрации общеобразовательной организации, добавляют в региональном департаменте.

В каждой школе для работы летнего лагеря разрабатывается специальная программа отдыха и оздоровления. Она проходит экспертизу в ТОГИРРО.

"Основная задача, стоящая перед педагогическими коллективами при организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, сделать пребывание ребёнка насыщенным интересными событиями и позитивными эмоциями", - считают в департаменте образования и науки Тюменской области.

Анжела Лебедева