Десять детских школ искусств Тюменской области в 2023 году оснастят на 32 млн рублей

| Фото: atmr.ru/ | Фото: atmr.ru/

281 театральное объединение для детей и подростков действует на базе учреждений культуры Тюменской области. В них занимаются около 4 тысяч детей.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по культуре и молодежной политике, которое проходит в Самаре.

На коллегии обсуждались меры поддержки талантливой молодежи, создание условий для развития ДШИ и подготовку кадров в сфере культуры.

Елена Майер поделилась планами департамента в этом направлении. В 2023 году 10 детских школ искусств региона оснастят на 32 млн рублей. "Таким образом, подойдет к концу наша многолетняя работа, и абсолютно все 28 детских школ искусств региона будут оснащены новым оборудованием и инструментами", - отметила она.

В Ишиме идет ремонт помещения, где разместится детская школа искусств. Пока дети занимаются в новом Центре культурного развития, открытом в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 г.

С сентября в областных ДШИ реализуют 159 предпрофессиональных и 244 общеразвивающих дополнительных образовательных программ по 17 направлениям искусств.

В этом году Тюменская область во второй раз примет общероссийские конкурсы "Лучший преподаватель детской школы искусств" и "Лучшая детская школа искусств".

"Культура и молодежная политика, как видите, неразрывно связаны друг с другом. Именно в учреждениях культуры дети получают базу эстетического развития, а творческие конкурсы зачастую служат здоровым, экологичным способом выражения чувств и получения жизненного опыта. Работа с молодыми талантами крайне тонкая, деликатная, отчего большое внимание должно быть уделено комфортным условиям как учеников, так и педагогов. Понимаем всю ответственность и продолжаем работу в этом направлении!" - резюмировала Елена Майер.

Анжела Лебедева