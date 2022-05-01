Волонтеры АО "Транснефть-Сибирь" собрали 5,5 т мусора с берега Иртыша

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Работники Тобольского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие во Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Волонтеры организовали очистку береговой линии реки Иртыш протяженностью 650 м в районе г.Тобольска (Тюменская область). Территория, на которой проводился субботник, общественная, расположена рядом с базой производственного обслуживания Тобольского УМН. Было собрано около 5,5 тонн строительного и бытового мусора, а также отходы крупногабаритной мебели, поваленные деревья и сухостой. Весь мусор оперативно вывезен для утилизации на полигон твердых бытовых отходов.

Цель участия в экологическом мероприятии – не только очистка территории, но и распространение принципов бережного отношения к природе. "Это в наших силах и в наших интересах – сберечь окружающую среду. Мои коллеги понимают, что не надо ждать, когда кто-то придет и сделает берег чистым и красивым. Надо самим предпринимать активные действия. Это так же естественно, как навести порядок в своем доме", - отметила инженер службы экологической безопасности и рационального природопользования Тобольского УМН Кадысева.

Участие в акции "Вода России" становится традицией для сотрудников Тобольского УМН. В августе текущего года сотрудники Тобольского управления уже запланировали еще одно волонтерское мероприятие в рамках проекта. Они планируют очистить береговую линию р. Иртыш в пос. Демьянское, где располагается линейная производственно-диспетчерская станция с одноименным названием.

Подобные экологические мероприятия в течение года реализуются во всех структурных подразделениях АО "Транснефть-Сибирь" на территории присутствия. Ранее в этом году в субботниках по очистке берегов водных объектов, лесных и парковых массивов, городской территории приняли участие более 850 работников Ноябрьского, Сургутского, Нижневартовского, Урайского, Тюменского управлений магистральных трубопроводов, а также Тюменского ремонтно-механического завода и Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий.