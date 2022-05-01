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Российские регионы возьмут шефство над Донбассом

Политика, 21:20 19 мая 2022

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Российские регионы возьмут шефство над муниципалитетами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на просветительском марафоне "Новые горизонты".

Он уточнил, что решение о шефстве над ДНР и ЛНР было принято президентом России Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что нашей стране есть чему поучиться у Донбасса в вопросах патриотизма.

"Сейчас как раз ребята из регионов поехали туда помогать, и мы разговаривали с волонтерами в штабе в Ростове-на-Дону, что мы всё время должны помнить, что с точки зрения финансовых ресурсов, которые выделяет Россия Донбассу, человеческих ресурсов, которые мы туда выделяем, это мы помогаем. Но с точки зрения примера патриотизма, настоящего чувства гордости и ответственности за свою судьбу и страну, нам есть чему поучиться у людей в Донбассе. И кто кому больше дает сейчас — большой вопрос, если честно", — отметил Сергей Кириенко.

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# Донбасс , Сергей Кириенко

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