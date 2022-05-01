Тюменец убил соседа за то, что тот придавил дверью электрический удлинитель

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь лет исправительной колонии строгого режима назначили тюменцу 1957 г. р. за убийство. Суд также взыскал с осужденного 500 тыс. рублей в пользу матери убитого им мужчины, сообщает региональная объединенная пресс-служба судебной системы.

Обвиняемый около 10 лет проживал в доме по ул. Хлебной в Тюмени. В этом же доме жил погибший. Установлено, что молодой человек случайно придавил дверью электрошнур удлинителя. Это разозлило обвиняемого. Он взял нож и ударил им в грудь парня. Пострадавший выдернул нож из груди пришел в дом к своему дяде. Он успел дать показания приехавшей на вызов полиции и скончался от острой кровопотери.

В отношении обвиняемого завели уголовное дело по статье "Убийство" и отправили его на восемь лет в исправительную колонию строгого режима.