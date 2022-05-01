  • 20 мая 202220.05.2022пятница
  • USD62,4031
    EUR64,9358
  • В Тюмени 10..12 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец убил соседа за то, что тот придавил дверью электрический удлинитель

Происшествия, 12:35 20 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь лет исправительной колонии строгого режима назначили тюменцу 1957 г. р. за убийство. Суд также взыскал с осужденного 500 тыс. рублей в пользу матери убитого им мужчины, сообщает региональная объединенная пресс-служба судебной системы.

Обвиняемый около 10 лет проживал в доме по ул. Хлебной в Тюмени. В этом же доме жил погибший. Установлено, что молодой человек случайно придавил дверью электрошнур удлинителя. Это разозлило обвиняемого. Он взял нож и ударил им в грудь парня. Пострадавший выдернул нож из груди пришел в дом к своему дяде. Он успел дать показания приехавшей на вызов полиции и скончался от острой кровопотери.

В отношении обвиняемого завели уголовное дело по статье "Убийство" и отправили его на восемь лет в исправительную колонию строгого режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# судьи , Тюменский областной суд , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 20.05.2022Тюменец убил соседа за то, что тот придавил дверью электрический удлинитель
12:14 20.05.2022На тюменской станции Войновка из вагона пролилось авиационное топливо
16:52 19.05.2022В Тюменской области полицейские нашли подростка, который сбил школьницу и уехал с места ДТП
15:34 19.05.2022После вспышки сальмонеллёза в детсаду в Тобольске завели дело