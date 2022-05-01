  • 20 мая 202220.05.2022пятница
  • USD62,4031
    EUR64,9358
  • В Тюмени 10..12 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ансамбль "Юность Сибири" выступит в телешоу

Общество, 12:24 20 мая 2022

ансамбль "Юность Сибири" во ВКонтакте | Фото: ансамбль "Юность Сибири" во ВКонтакте

Тюменский ансамбль народного танца "Юность Сибири" выступит в федеральном телепроекте "Страна талантов" на канале НТВ 20 мая. Показ начнется в 20 часов 50 минут по московскому времени, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Коллектив покажет динамичный русский народный танец, который не оставит зрителей равнодушными. Ранее участники предстоящего эфира преодолели отборочные этапы. В полуфинале члены жюри высоко оценили выступление тюменцев с лирическим номером "Сибирский хоровод "Резные кружева".

"Страна талантов" - это масштабный телевизионный проект, посвященный году культурного наследия народов России. Он призван сохранить традиции страны, этнокультурное многообразие, самобытность народов и этнических общностей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ансамбль Юность Сибири , НТВ , телевидение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:38 20.05.2022Арку, сцену, детские и спортплощадки монтируют в тюменском районе Тарманы
13:27 20.05.2022 В Тюменской области врачи диагностировали 52 случая COVID-19 за сутки
13:26 20.05.2022Студенты Тюменского медуниверситета из Колумбии, Афганистана и Индии изучили возможности фантомного класса стоматологии
13:17 20.05.2022В России COVID-19 становится сезонным заболеванием