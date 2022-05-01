Ансамбль "Юность Сибири" выступит в телешоу

| Фото: ансамбль "Юность Сибири" во ВКонтакте | Фото: ансамбль "Юность Сибири" во ВКонтакте

Тюменский ансамбль народного танца "Юность Сибири" выступит в федеральном телепроекте "Страна талантов" на канале НТВ 20 мая. Показ начнется в 20 часов 50 минут по московскому времени, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Коллектив покажет динамичный русский народный танец, который не оставит зрителей равнодушными. Ранее участники предстоящего эфира преодолели отборочные этапы. В полуфинале члены жюри высоко оценили выступление тюменцев с лирическим номером "Сибирский хоровод "Резные кружева".

"Страна талантов" - это масштабный телевизионный проект, посвященный году культурного наследия народов России. Он призван сохранить традиции страны, этнокультурное многообразие, самобытность народов и этнических общностей.