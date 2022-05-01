Жители Тюменской области могут получить 1000 рублей на карту Сбербанка

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Новые зарплатные клиенты СберБанка могут принять участие в акции и получить тысячу рублей. Для этого необходимо до 5 июня начать получать зарплату на действующую или новую дебетовую карту Сбера.

В приложении "Сбербанк онлайн" нужно сформировать заявление с реквизитами дебетовой карты и передать его в бухгалтерию на работе. Как только на карту будет зачислена первая выплата от пяти тыс. рублей, клиент автоматически станет участником акции. Победители будут определены с 6 по 15 июня 2022 года. Каждый из них единоразово получит по тысяче рублей на счет. Призовой фонд акции ограничен. Подробности акции на официальном сайте.

Любой клиент Сбербанка, имеющий банковскую карту, дистанционно, при помощи мобильного приложения "Сбербанк онлайн", может стать клиентом-участником зарплатного проекта Сбера. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты клиенту достаточно зайти в приложение, выбрать действующую дебетовую карту Сбера, зайти в "Настройки", нажать "Сделать карту зарплатной", сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на банковскую карту банк подтвердит новый статус карты посредством СМС или пуш-уведомления.

"В Тюменской области, без учета Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, владельцами зарплатных карт СберБанка являются более 300 тысяч человек. Сбер постоянно расширяет список привилегий для зарплатных клиентов. Теперь специальные условия предусмотрены не только по финансовым продуктам банка, но и сервисам компаний экосистемы. Также для компаний, находящихся на зарплатном обслуживании в Сбере, и их сотрудников банк внедряет инновационные решения. Так, например, уже несколько тюменских компаний перешли на электронные расчетные листки, формируемые их сотрудниками в мобильном приложении "Сбербанк онлайн", – рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.