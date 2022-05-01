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Тюменцы могут сообщить об открытых крышах активистам

Общество, 19:54 20 мая 2022

тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: тюменское региональное отделение "Молодой гвардии"

Мониторинг открытых городских крыш запустила команда тюменского отделения общественной организации "Молодая гвардия" 20 мая.

"С наступлением тепла количество сообщений о нахождении детей и подростков на крышах увеличилось. Чтобы уберечь жизни детей активисты проведут мониторинг. На каждую незапертую дверь будет повешен замок, а ключи от них переданы работникам управляющих компаний", – рассказали в тюменском отделении "Молодой гвардии".

Горожане могут сообщать адреса домов с открытыми крышами в комментариях к посту в Telegram-канале "Молодой гвардии".

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# Молодая гвардия , мониторинг

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