26% киберпреступлений раскрыли в Тюмени с начала 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26% дел по киберпреступлениям раскрыли в Тюмени за четыре месяца 2022 года.

В 2021 году в Тюменской области зарегистрировали более семи тыс. киберпреступлений, 70% из них пришлось на телефонное и интернет-мошенничество. У жителей региона в общей сложности украли 550 млн рублей, сообщает "Вслух.ру".

Чаще всего преступники притворяются родственниками или полицейскими. Они говорят, что произошло ДТП и просят денег, чтобы урегулировать вопрос. Другие мошенники представляются сотрудниками банка, говорят о несанкционированных операциях, просят назвать код с обратной стороны карты или из смс.

Добавим, сотрудники правопорядка советуют тем, кто хочет заработать на бирже и электронных площадках, внимательнее выбирать организацию. Легальность легко проверить на сайте Центробанка.