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Жители Тюменской области от 18 до 35 лет могут попасть на "Территорию смыслов"

Общество, 08:34 22 мая 2022

группа "Территория смыслов" ВКонтакте | Фото: группа "Территория смыслов" ВКонтакте

Познакомиться с успешными практиками улучшения территорий и применить свои навыки в решении кейсов по развитию городов России могут жители Тюменской области от 18 до 35 лет на форуме "Территория смыслов". Он пройдет в подмосковном Солнечногорске с 5 июля по 5 августа.

На форуме в этом году семь тематических смен, среди них "Город" — для представителей муниципальных органов власти, структур общественного самоуправления и молодежного актива городов, "Образование" — для педагогов, наставников, учителей и всех, кто интересуется современными трендами в образовании, "Бизнес" — для молодых предпринимателей и всех, кто хочет развивать свой проект и ищет новых бизнес-партнеров, и другие. Участники всех смен пройдут тренд-сессии и мастер-классы, посетят нетворкинги и лекции, а также отдохнут на вечерних активностях, пишет "Мегатюмень".

Зарегистрироваться на Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов" можно до 30 мая.

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# Территория смыслов

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