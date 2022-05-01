Пресс-секретарь Тобольского района признана призером международного конкурса

| Фото: предоставлено Ольгой Коротких | Фото: предоставлено Ольгой Коротких

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Пресс-секретарь главы Тобольского района Ольга Коротких заняла второе место в международном конкурсе "Пресс-служба года-2021" в Москве. Первое место у специалиста Томского национально-исследовательского медцентра РАН. Третьей стала пресс-секретарь омской группы компаний "Титан".

Как рассказала Ольга в интервью корреспонденту "Тюменской линии", она впервые участвовала в этом конкурсе. Ее проект "Пресс-служба наших "деревенских" – о работе пресс-службы за 2021 год и об открытости для СМИ.

"В своем проекте я показала, что пресс-служба сельского муниципалитета может быть эффективной. О том, как вывести из тени район, сделать его узнаваемым в региональных СМИ. Многие пресс-секретари, наверное, меня поддержат в том, что непросто установить коммуникацию с журналистами. Открытость и честность, прежде всего. Не охранять администрацию от журналистов, а, наоборот, сделать её максимально доступной для СМИ и людей. Современная пресс-служба - это про открытость", - уверена Ольга.

По итогам работы пресс-секретаря администрации Тобольского района в 2021 году в эфире телеканала "Тюменское время" вышло 13 тематических программ. На "Регион-Тюмень" жители района попали дважды. В программе "Время Ямала" показали два репортажа из Тобольского района.

По словам Ольги Коротких, 2021 год для муниципалитета стал годом начала движений в медиасфере и социальных сетях.

В администрации Тобольского района Ольга работает с 16 июня 2020 года. В сфере журналистики она с 2005 года. В ноябре 2021 года во время конференции к конкурсу для корпоративных СМИ " Медиа-лидер" решила попробовать себя в конкурсе для пресс-секретарей и пиарщиков. Результат не заставил себя долго ждать.

"Для нашего профессионального сообщества - это очень престижный конкурс. Огромная и сильная конкуренция. Поэтому награда для меня очень ценна. Для меня это был риск и шанс одновременно. Это было непросто, поскольку нет очного этапа. Жюри смотрит презентацию, описание проекта и заходит в соцсети, на сайты организации или администрации. То есть, никакое красноречие очного этапа не усыпит бдительность судей. Только реальная работа, реальные результаты", - говорит пресс-секретарь главы Тобольского района.

Жюри международного конкурса "Пресс-служба года-2021", которых прошел в 14-й раз, оценило 560 PR-проектов от представителей бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.

Помимо призеров в 16 номинациях оргкомитет отметил тех, кому не хватило нескольких баллов до призовых мест - "отличники конкурса". В это число попала еще один представитель из Тюменской области – пресс-секретарь регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Елена Калиева с проектом "Пресс-служба с нуля и "под ключ".

Анжела Лебедева