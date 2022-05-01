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Об истории книгопечатания расскажут детям в музее "Городская дума"

Общество, 17:32 22 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивное мероприятие "Как книжка стала книжкой" состоится в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2) в Тюмени 24 мая в 13 часов. Встреча приурочена ко Дню славянской письменности и культуры.

Детям предстоит проделать необычный путь от наскального рисунка до электронной книги, а также узнать секреты превращения дерева в пахнущую свеженькой типографской краской книжку.

Ребята увидят необычную книгу — Красную, в которую занесены редкие животные Тюменской области. Некоторых из них дети встретят на выставке "Окно в природу".

Завершится встреча мастер-классом, на котором ребята смастерят закладку для книги.

Стоимость входного билета — 100 рублей с человека.

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# День славянской письменности и культуры

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