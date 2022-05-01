Тоболяков ждет театральная бессонница

| Фото: группа "Тобольский ТЕАТР: актёры и зрители" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский ТЕАТР: актёры и зрители" ВКонтакте

"Театральная бессонница" пройдет в Тобольском драматическом театре 3 июня. Мероприятия начнется в 21 час и завершится после полуночи.

Посетители увидят два спектакля — "Скамейка" и "Общежитие", их ждет общение с артистами, музыка с Павлом Жук и фокусы с Игорем Колдачевым, а также экскурсия на крышу театра с директором Евгением Пономарёвым.

Приобрести билеты можно по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.