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На Ямале начался вонзь

Общество, 14:10 23 мая 2022

yanao.ru

На Ямале в Обской губе в районе села Новый Порт, где ежегодно весной возникает риск развития заморных явлений, образована устойчивая береговая полоса, насыщенная кислородом. Это дает начало ходу рыбы из акватории Обской губы в реки Ямала для нагула, так называемый "вонзь", что в переводе с хантыйского означает "ход рыбы против течения".

Интенсивность процесса, сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обязательно оценивается специалистами Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ("ВНИРО"). Затем полученные данные будут использованы в качестве обоснования возможных объемов вылова на следующий 2023 год.

По данным представителей отраслевой науки, на сегодняшний день концентрация кислорода в воде составляет около 30% – этого достаточно для жизнедеятельности рыбы. Риск возникновения заморных явлений возникает при снижении уровня кислорода до 15% и менее. Заморные явления – природный процесс, который бывает практически каждый год. Он связан с тем, что в среднем течении Оби образуется масса воды с низким содержанием кислорода.

Для предупреждения негативных последствий от замора традиционно весной в районе бухты Новый Порт "Новопортовский рыбозавод", по данным заведующего сектором развития рыбохозяйственного комплекса АПК Ямала Анатолия Маркина, максимально увеличивает добычу рыбы в пределах доведенных объемов.

"Это позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. В этом году предприятием выловлено почти 130 тонн водных биоресурсов", - пояснил он.

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# рыба , ученые

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