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В Тюмени трое молодых людей выманили у пенсионерок 310 тысяч рублей

Происшествия, 15:05 24 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Троих мошенников, выманивших у тюменских пенсионеров более 300 тыс. рублей, задержала полиция. 17-летний студент одного из колледжей переводил полученные обманом деньги, оставляя себе определенный процент. Возбуждено уголовное дело.

Было установлено, что молодой человек в Интернете нашел предложение "легкого заработка". Автор объявления не скрывал, что для получения прибыли потребуется нарушить закон - брать деньги у пенсионеров, которых телефонные мошенники убедили, что их родственники попали в ДТП.

Затем деньги следовало переводить на указанные счета. К преступной деятельности подозреваемый привлек 16-летнего однокурсника и ранее судимую 17-летнюю знакомую.

Жертвами злоумышленников стали две пенсионерки 1931 и 1941 годов рождения. В сумме приятели получили от них 310 тыс. рублей. Когда деньги оказались у них в руках, молодые люди решили оставить их себе и удалили чат в мессенджере, где общались с заказчиками.

Сотрудники полиции задержали молодых людей. Значительная часть денежных средств изъята и будет возвращена потерпевшим. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы.

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# мошенничество , уголовное дело

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