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Гинеколог-эндокринолог обсудит с тюменками вопросы женского здоровья

Общество, 09:14 25 мая 2022

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Образовательная встреча в честь Международного дня по охране женского здоровья состоится в центре "Моя территория" 28 мая в 16 часов 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба мультицентра.

Экспертами станут кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог Алена Чернова и представители движения волонтеров-медиков. Мероприятие будет состоять из двух частей. Сначала спикеры расскажут о репродуктивном здоровье, правилах и видах контрацепции, беременности, последствиях абортов. После теоретической части участники смогут задать вопросы и сдать экспресс-тест на ВИЧ.

Для участия в лекции необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Организует встречу победитель конкурса студенческих инициатив "Моя идея" София Шмидт. В рамках проекта уже состоялся ряд образовательных событий для старшеклассников и студентов.

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# женское здоровье , лекция , Медицина

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