Гинеколог-эндокринолог обсудит с тюменками вопросы женского здоровья
Образовательная встреча в честь Международного дня по охране женского здоровья состоится в центре "Моя территория" 28 мая в 16 часов 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба мультицентра.
Экспертами станут кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог Алена Чернова и представители движения волонтеров-медиков. Мероприятие будет состоять из двух частей. Сначала спикеры расскажут о репродуктивном здоровье, правилах и видах контрацепции, беременности, последствиях абортов. После теоретической части участники смогут задать вопросы и сдать экспресс-тест на ВИЧ.
Для участия в лекции необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.
Организует встречу победитель конкурса студенческих инициатив "Моя идея" София Шмидт. В рамках проекта уже состоялся ряд образовательных событий для старшеклассников и студентов.