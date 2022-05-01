В Тобольске задержали жителя Пермского края, ограбившего офис микрозаймов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольские полицейские задержали жителя Пермского края, который украл 122 тыс. рублей в микрофинансовой организации в августе 2021 года. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает региональное управление МВД России.

В полицию Тобольска поступило сообщение о нападении на организацию по займам. Заявительница рассказала, что в помещение фирмы зашел мужчина в маске, солнцезащитных очках, угрожал предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник потребовал сложить в пакет деньги.

Полицейские выяснили, к преступлению причастен 46-летний уроженец Пермского края, который был задержан за совершение разбойного нападения на магазин. Мужчина вину признал. Он рассказал, что нуждался в денежных средствах для закрытия долга перед арендодателем. Задержанный взял игрушечный пистолет, дождался, когда в помещении не будет посетителей, зашел внутрь и потребовал отдать ему все деньги. Заполучив наличность, он скрылся с места происшествия. Похищенной суммой погасил долг.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия". Мужчина находится под стражей.