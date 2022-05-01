В Тобольске росгвардейцы вызволили двойняшек, застрявших в качелях

Двух девочек, ножки которых застряли в отверстиях качелей на детской площадке в Тобольске, вызволили сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования к бойцам Росгвардии подбежал мальчик и сообщил, что его младшие сестрёнки застряли на качелях, не могут высвободиться уже продолжительное время, и у них сильно болят ножки. Росгвардейцы отправились на помощь одновременно успокаивая девочек и их маму. Правоохранителям удалось без травм вызволить двойняшек из "плена".

"Спасибо вам большое. Даже не ожидала, что сотрудники Росгвардии смогут так заботливо, доброжелательно и по-отцовски помочь. Дети сразу доверились и успокоились", – обратилась к росгвардейцам мама девочек Дарена.

О случившемся она написала в социальных сетях, где многие тоболяки оставили положительные комментарии. Кроме того, она связалась с руководством ведомства, чтобы еще раз поблагодарить спасителей.

Росгвардейцы, в очередной раз находясь на данном маршруте патрулирования, встретились со спасенными девочками, поинтересовались их здоровье и вручили сладкие презенты.