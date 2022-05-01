Прыжок в водоем вниз ногами, а не головой убережет от травм, считает тюменский хирург

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около десяти человек за сезон обращаются в приемные отделения экстренной помощи с тяжелыми травмами шеи после неудачного купания, рассказал руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терехин на своей странице во ВКонтакте.

Травма ныряльщика выбивает из строя, как правило, молодых и трудоспособных мужчин. В больницах есть все, чтобы помочь пострадавшему: профессиональные врачи, современное диагностическое, операционное и реабилитационное оборудование.

"Нейрохирурги выполняют сложные жизнеспасающие операции. Но, увы, во всём мире ещё не придумали, как сшить разрывы спинномозговой ткани, даже частичные. Такой пострадавший становится глубоким инвалидом и вернуться к самостоятельности никогда не сможет", - привел аргумент Антон Терехин.

Он напомнил о простых правилах, которые помогут избежать тяжелых травм при купании. Прежде, чем нырять, нужно проверить дно даже на знакомом водоеме. За зиму течение могло принести корягу, намыть песчаную мель. Прыгать нужно ногами вниз, а не головой.

Категорически не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения и в одиночестве. Важно, чтобы кто-то был рядом и при необходимости смог оказать помощь.

Если ныряльщик обездвижен и качается на поверхности воды, его следует осторожно подхватить за подмышки, повернуть к себе спиной и вытащить на пляж. На берегу необходимо зафиксировать голову с шеей в одном положении при помощи валиков из полотенец и вызвать экстренную службу помощи, набрав с мобильного номера: 103 или 112. До приезда скорой помощи контролировать дыхание и сердцебиение пострадавшего, посоветовал хирург.