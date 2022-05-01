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Александр Моор отчитается перед депутатами о работе правительства в 2021 году

Политика, 15:03 25 мая 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Александр Моор представит отчет о результатах деятельности правительства в 2021 году во время очередного заседания Тюменской областной думы 26 мая. В повестке пленарного заседания - 31 вопрос.

Как сообщается на сайте думы, комитет по бюджету, налогам и финансам предлагает обсудить проект закона об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год.

В пакет законопроектов аграрного комитета включены вопросы о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей; о порядке распоряжения и управления государственными землями; о реализации государственной аграрной политики; об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.

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# Александр Моор , бюджет , облдума

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