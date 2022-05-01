Тюменцам напомнили, что делать при обнаружении несанкционированной свалки

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Фотография, геолокация и письмо регоператору – три шага, которые нужно сделать при обнаружении несанкционированной свалки, напоминает Тюменское экологическое объединение.

"Больше 350 кубометров твердых коммунальных отходов, которые обнаружены в 2021 году, убрали сами собственники земельных участков. Некоторые из этих мест найдены только благодаря активной позиции граждан: например, рекорд побил тюменец, который за прошлое лето обнаружил пять несанкционированных свалок и не поленился сообщить о каждой из них", – рассказали в ТЭО.

По всем обращениям специалисты проводят замеры и определяют состав отходов, находят ответственных за земельный участок и направляют уведомление о необходимости провести уборку. Если собственник не принимает добровольных мер, то несанкционированное место размещения твердых коммунальных отходов ликвидирует регоператор, а расходы возмещает через суд. Если обнаруживаются строительные отходы, опасные, промышленные и другие, информацию передают соответствующим службам.

Благодаря информации жителей области в 2021 году выявили 93 незаконных места размещения отходов, установили принадлежность участков и направили необходимые документы. 58 свалок ликвидировали собственники добровольно, 35 мест включены в планы по ликвидации на 2022 и 2023 годы.

Ссылка на форму обратной связи для сообщений о свалках: https://teo.ecotko.ru/ callback-full/.