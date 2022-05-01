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На объездной дороге Тюмени пешеход попал под фуру, устанавливают его личность

Происшествия, 18:47 25 мая 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Устанавливается личность человека, которого сбил большегруз Mercedes на 1-м километре окружной дороги Тюмени, сообщает региональное управление ГИБДД.

Пешеход переходил дорогу под надземным переходом, когда произошло ЧП. Его доставили в больницу с тяжелейшими травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются. По свидетельству водителя фуры, пешеход бежал по проезжей части по направлению к разделительному ограждению.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области

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