На объездной дороге Тюмени пешеход попал под фуру, устанавливают его личность
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Устанавливается личность человека, которого сбил большегруз Mercedes на 1-м километре окружной дороги Тюмени, сообщает региональное управление ГИБДД.
Пешеход переходил дорогу под надземным переходом, когда произошло ЧП. Его доставили в больницу с тяжелейшими травмами.
Обстоятельства ДТП выясняются. По свидетельству водителя фуры, пешеход бежал по проезжей части по направлению к разделительному ограждению.
| Фото: ГИБДД Тюменской области