Тюменцев старшего возраста приглашают на зарядку в сквер Комсомольский

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Разминка на свежем воздухе для тюменцев возраста 55+ пройдет на центральной аллее Комсомольского сквеоа 27 мая, начало в 9 часов, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Спортивную встречу проведет "серебряный" волонтер инициативы "Бабушкин Workout" Нурия Биктяшева.

Добавим, в рамках образовательного блока проекта "Бабушкин Workout" активисты старшего поколения проходят специальную подготовку по спортивным направлениям под руководством профессионалов. Полученные знания и навыки добровольцы 55+ практикуют среди тюменцев разных возрастов. В скверах, парках, дворах они проводят множество разных еженедельных разминок и тренировок.

Чтобы присоединиться к спортивной команде, можно оставить заявку в группе во ВКонтакте или позвонить по телефону: 8 (3452) 30-39-59, 51-77-05. Более подробная информация по ссылке.