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Евгений Заболотный: в Тюменской области давно сложилась система публичной власти

Политика, 12:10 26 мая 2022

duma.tyumen-city.ru

Сегодня можно констатировать, что система публичной власти, закрепленная в Конституции Российской Федерации, в нашем регионе сложилась уже давно. И задачи, которые решает правительство области синхронизированы с работой администрации Тюмени.

Об этом рассказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный 26 мая, комментируя отчет губернатора области Александра Моора о работе регионального правительства в 2021 году. Участие в заседании Тюменской областной думы городские депутаты приняли в режиме видеоконференцсвязи.

Как напомнил председатель гордумы Евгений Заболотный, в соответствии с принятыми поправками Конституции, органы местного самоуправления являются частью единой публичной власти Российской Федерации.

"В связи с этим нами была организована возможность участия городских депутатов в заседании Тюменской областной думы", - сказал он.

В отчете глава региона в частности отметил, что результаты и достижения 2021 года стали фундаментом для обеспечения стабильности и устойчивости к новым вызовам и внешним шокам экономики области.

Так, в 2021 году на поддержку экономики из областного бюджета было направлено более 21 млрд рублей. "Сегодня у нас была возможность посмотреть, как реализуются в регионе послания губернатора", - отметил Евгений Заболотный.

По его словам, отчет главы региона позволяет оценить, что уже сделано и построить планы на предстоящую работу.

Он напомнил также, что на очередном заседании гордумы в июне о работе городской администрации в 2021 году расскажет глава Тюмени Руслан Кухарук.

Николай Ступников

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# Александр Моор , гордума , депутаты , Евгений Заболотный

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