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Кухарук прокомментировал отчет губернатора Тюменской области о работе правительства за 2021 год

Политика, 13:01 26 мая 2022

tyumen-city.ru

Команде главы Тюменской области удалось не только держать ситуацию под контролем в 2021 году, но по многим позициям добиться роста показателей, сказал глава Тюмени Руслан Кухарук, комментируя отчет губернатора о деятельности правительства Тюменской области за 2021 год.

По его словам, глава регина Александр Моор в своем отчете Тюменской областной думе представил взвешенный анализ социально-экономического состояния региона. "Губернатор четко обозначил, что муниципалитеты Тюменского региона эффективно работают над реализацией национальных проектов: "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Образование"…, -отметил он. - Ведется активное строительство объектов социальной сферы – я уже писал о построенных в Тюмени в рекордные сроки девяти зданиях детских садов".

В 2021 году при реализации различных программ было построено и реконструировано более 60 км дорог.

"Хорошими темпами ведется комплексная застройка территорий, осуществляется реновация целого ряда ранее неиспользованных или заброшенных городских кварталов... Особое внимание мы уделяем благоустройству. Благодаря соучаствующему проектированию вместе с тюменцами создаем востребованные общественные пространства. Задачи по повышению демографии, улучшению качества жизни стали основополагающими в нашей работе", - сказал Кухарук.

По его словам, эффективно решать большинство вопросов, несмотря на объективные сложности, позволяют тесное взаимодействие всех ветвей власти региона, успехи в выстраивании обратной связи с жителями.

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# Александр Моор , облдума , отчет губернатора , Руслан Кухарук

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