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Тоболяк получил условный срок за вырубку сосен, берез, тополя

Общество, 13:54 27 мая 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Два года условно получил житель Тобольска за незаконную вырубку деревьев в мкр Менделеево. Несколько сосен, берёз, тополь и шесть кустов ивы он спилил бензопилой. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, причиненный ущерб составил 111 тыс. рублей.

Тобольский городской суд признал 40-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за побои, грабеж, разбой, и кражи, виновным в незаконной рубке деревьев и назначил ему наказание в виде лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года. В суде тоболяк полностью признал вину и раскаялся.

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# незаконная рубка , суд , Тобольск

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