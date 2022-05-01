Более 50 пловцов станут участниками межрайонного первенства в Тюменской области

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Межрайонное первенство детско-юношеской спортивной школы "Спринт" по плаванию пройдет в спортивном комплексе села Викулово 29 мая в 12 часов. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В соревновании участвуют ребята от 7 до 14 лет из Викулово, Казанского района, Голышманово и Тюмени. Им предстоит преодолеть заплывы от 50 до 200 метров.

Состязания проводятся с 2015 года дважды в год – весной и осенью.