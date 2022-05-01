Самолет совершил жесткую посадку на воду в Тюменской области

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Самолет-амфибия "Орион" с двумя людьми на борту совершил жесткую посадку на воду на оз. Мергень в Ишимском районе Тюменской области 28 мая. Пострадали два человека, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Предварительно причиной происшествия стал отказ двигателя. В результате приводнения два человека получили телесные повреждения, они были доставлены в больницу. Отмечается, что самолет осуществлял частный полет.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.