Молодого курганца задержали с наркотиками в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Кургана с мефедроном задержали тюменские полицейские, сообщает региональное УМВД. В отношении 24-летнего курганца возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лишения свободы.

Вечером в районе ул. Мельникайте наряд ГИБДД задержал мужчину 1998 года рождения. При виде полицейских он попытался избавиться от свертка с неизвестным веществом и скрыться.

В ходе выяснения обстоятельств житель Курганской области, который приехал в Тюмень с целью трудоустройства, рассказал, что периодически употребляет наркотики.

Через Интернет он заказал себе запрещенные вещества и получив координаты тайника, забрал закладку. Экспертиза показала, что в пакетике находился мефедрон массой почти 0,5 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.