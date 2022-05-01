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Молодого курганца задержали с наркотиками в Тюмени

Происшествия, 15:09 29 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Кургана с мефедроном задержали тюменские полицейские, сообщает региональное УМВД. В отношении 24-летнего курганца возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лишения свободы.

Вечером в районе ул. Мельникайте наряд ГИБДД задержал мужчину 1998 года рождения. При виде полицейских он попытался избавиться от свертка с неизвестным веществом и скрыться.

В ходе выяснения обстоятельств житель Курганской области, который приехал в Тюмень с целью трудоустройства, рассказал, что периодически употребляет наркотики.

Через Интернет он заказал себе запрещенные вещества и получив координаты тайника, забрал закладку. Экспертиза показала, что в пакетике находился мефедрон массой почти 0,5 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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