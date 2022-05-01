Молодого курганца задержали с наркотиками в Тюмени
Жителя Кургана с мефедроном задержали тюменские полицейские, сообщает региональное УМВД. В отношении 24-летнего курганца возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лишения свободы.
Вечером в районе ул. Мельникайте наряд ГИБДД задержал мужчину 1998 года рождения. При виде полицейских он попытался избавиться от свертка с неизвестным веществом и скрыться.
В ходе выяснения обстоятельств житель Курганской области, который приехал в Тюмень с целью трудоустройства, рассказал, что периодически употребляет наркотики.
Через Интернет он заказал себе запрещенные вещества и получив координаты тайника, забрал закладку. Экспертиза показала, что в пакетике находился мефедрон массой почти 0,5 граммов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.