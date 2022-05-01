Тюменца с мефедроном задержала полиция в дачном кооперативе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени оперативники изъяли у местного жителя 1996 года рождения наркотик, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело, тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель Тюмени хранит наркотические вещества. Когда эти сведения подтвердились, полицейские задержали тюменца на территории одного из дачных кооперативов.

В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Позже экспертиза установила, что внутри находится наркотик мефедрон массой 1,46 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.