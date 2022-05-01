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В штабе тюменской "Молодой гвардии" набирают волонтеров для отправки на Донбасс

Общество, 16:24 30 мая 2022

из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Центр обучения волонтеров для отправки на Донбасс и освобожденные территории открылся на базе тюменского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия".

"Сейчас мы набираем волонтеров, поехать могут все желающие. Требуются мужчины от 21 года. Желательно уметь оказывать первую медицинскую помощь, обладать навыками спасателя. Для всех, кто будут выезжать из Тюмени в Мариуполь, ДНР, будет проведено обучение. Расскажем, как и с кем общаться, что сделать, какие опасности и сложности могут быть", — прокомментировал координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Также добровольцам предстоит пройти психологическое тестирование и собеседование. Отряды волонтеров направляются каждые две недели.

Желающие могут обратиться в группу штаба "Молодой гвардии" во ВКонтакте, на страницу в Telegram, либо в личные сообщения Владимиру Сбитневу во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# Владимир Сбитнев , Донбасс , Молодая гвардия

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