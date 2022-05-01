У 835 туристов Тюменской области выявили коронавирус с августа 2020 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 835 из 119 тыс. прибывших в Тюменскую область из-за границы с 1 августа 2020 года была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Большинство прибывающих разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции на сайте госуслуг.

На нарушивших постановление главного государственного санитарного врача РФ составлены протоколы об административном правонарушении. На 30 мая суды рассмотрели 415 нарушений, наложено штрафы на сумму 3 млн 435 тыс. 800 рублей.